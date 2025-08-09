元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が9日、自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売／宝島社）のオフショットを公開した。【写真】「直視できん！」ビキニ姿で美ボディラインを披露した松井珠理奈写真では、大人ピンクのビキニ姿で胸元を寄せ、谷間を大胆にのぞかせるとともに、美しいボディラインを強調。撮影は三重県の海辺で行われ、「大事な写真集撮影なのに雨予報でドキドキだった