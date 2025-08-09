「ロッテ−オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ものまねタレントのＪＰがファーストピッチセレモニーに登場。とある人物のものまね姿でマウンドに上がったが、その出来栄えに衝撃が走った。明らかに何かを入れている体格に、少し日焼けした姿で登場したのは、ロッテのレジェンド、井口資仁氏をモノマネしたＪＰ。捕手は井口氏本人が務めるカオスな状況となった。やや誇張しすぎた井口氏の動きで投げたボールは山