◆バスケットボール・全国高校総体女子準決勝精華女子68―73桜花学園（7月31日、岡山市・ジップアリーナ岡山）全国高校総体（インターハイ）で初の4強進出を果たした精華女子（福岡）は、優勝した桜花学園（愛知）に終盤までリードしながら逆転負けを喫した。アキンデーレ・タイウォ・イダヤット（3年）にボールを集めて57点を挙げたが、疲れが見えた終盤に得点が止まった。インサイドを支配し、57得点した精華女子のアキン