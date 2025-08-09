恵まれた体躯と大きなスケールの相撲で大きな期待を集めた隠岐の海photo by Jiji Press連載・平成の名力士列伝52：隠岐の海平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、予期せぬ形で角界入りを果たし、上位キラーとしても存在感を放った隠岐の海を紹介する。〉〉