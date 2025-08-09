◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが首位攻防3連戦の初戦を快勝し、2位日本ハムと今季最大の2ゲーム差に広げた。有原航平が7回1失点でチーム最速の10勝目。山川穂高、ジーター・ダウンズに効果的な一発が飛び出した。1点を追う2回には山川穂高が同点の17号ソロ。さらに1死一、二塁から海野隆司に勝ち越し右前適時打が生まれた。小久保裕紀監督は「（山川の一発は）大きかったです。嫌な