福岡東署は9日、福岡市東区松島1丁目42番付近の路上で8日午後4時15分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男性から「名前は何ですか」「お家はどこですか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男性は30歳くらいで身長180程度。黒髪短髪にひげあり、ベージュ色の長そでシャツ、サンダル着用。