熊本県内外の戦争遺産を集めた展示会が玉名市で開かれています。 ■陶製斧戦時中、金属を供出したため、鉄製の斧の代わりに作られた陶製の斧 ■伝単降伏を促すため敵の飛行機からばらまかれたビラ「伝単」。 玉名市と「くまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワーク」が開いた戦争遺産展には戦時中の品々約300点が展示されています。 ■通信筒今の熊本市城南町出身の飛行兵が恩師に宛てた手紙を入れて投下したとみら