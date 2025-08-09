大阪・関西万博ではペルーのナショナルデーを迎え、大統領が初めて来日しました。色鮮やかな民族衣装をまとった人たちが、生演奏に合わせて練り歩きます。万博は９日、南米・ペルーのナショナルデーを迎え、午前の式典ではペルーで初の女性大統領となったディナ・ボルアルテ大統領が登壇。１５０年以上にわたる日本との外交関係に触れ、文化や投資面などでのさらなる交流を呼びかけました。（ペルーディナ・ボルアルテ大統