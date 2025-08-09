8日、記録的な大雨となった県内では、土砂崩れで住宅が倒壊し行方がわからない女性の捜索が続いています。捜索活動が続く姶良市の現場から中継です。岡本さん。はい、捜索活動は9日午前9時から再開しました。8時間経った今も続いています。土砂崩れで倒壊した家には、両親と娘2人の家族4人が住んでいて父親は当時、外出中、家にいた母親と30代の妹は消防に救助されましたが、30代後半の姉とは連絡がとれていません。女性