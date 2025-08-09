お盆をふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュが始まっています。けさ(9日)、JR新山口駅では大きな荷物を持った人たちが次々とホームに降りました。JR西日本によると下りの帰省ラッシュはきょうがピークと見込まれています。（神奈川から萩へ帰省）「海に行ったりそうめん流しに行ったりしようかな」（東京から山口に帰省）父「東京から山口市に帰ってきました」母「主人の妹が結婚するということで初の顔あわせを