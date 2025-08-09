愛知県一宮市出身で、車いすテニスの小田凱人選手が8月9日、名古屋市緑区で練習の様子をファンに公開しました。およそ200人のファンを前に姿を見せた小田凱人選手(19)は、初めてファンを前にした公開練習を行いました。訪れたファンは、サービス練習やコーチとのラリーなど、小田選手が見せるスピードや迫力に圧倒されていました。また、最後には小田選手からファンに向けてサインボールが