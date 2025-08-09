熊本市で8日、北朝鮮による拉致被害者救出を求める署名活動が行われました。。 1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で市川修一さんとともに拉致された増元るみ子さん姉で八代市在住の平野フミ子さんらが署名を呼びかけました。 集めた署名は、支援団体によって内閣府へ届けられます。