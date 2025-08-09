お盆休み2日目の10日も、高速道路では混雑が予想されています。9日午後5時時点で、東名高速上り・大和トンネル付近を先頭に11kmの渋滞となっているほか、名神高速下りで京都東インターチェンジ付近を先頭に21km渋滞しています。10日も朝から混雑が予想されていて、主な渋滞はいずれも下りで、中央道は午前6時ごろ、相模湖インターチェンジ付近を先頭に45km、東北道は午前9時ごろ、矢板北パーキングエリア付近を先頭に35kmなどとな