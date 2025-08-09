石破首相は長崎市での記者会見で、参院選の敗北を巡る自身の責任について「総括を踏まえ適切に考えたい」と述べました。石破首相：いま党において進んでいる総括というものを踏まえ、適切に考えてまいりたい。石破首相は、8日の自民党の両院議員総会での意見や8月中にまとめる参院選の総括を挙げ、「いろいろなことが並行しているので、きちんと認識しながら考えを深めたい」と述べました。また「関税問題などの政策課題に全力で対