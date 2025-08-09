物価高で危機を迎えているフードバンク。民間の信用調査会社・帝国データバンクによると、飲食料品は7月に2105品目値上がりし、2025年1年間では2万を超える品目が値上がりする見通しとなっている。この物価の高騰により困窮する家庭が増えていることなどから今後、物資を配布できなくなる恐れがあるというフードバンクの現状を取材した。 ■家庭へ配布できなくなる恐れも 2016年に開設された『フード