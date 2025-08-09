雨水を一時的に溜めて、地中に浸透させるための雨庭が熊本県の菊陽町役場につくられました。 雨庭は洪水の防止や地下水の保全にも効果が期待されています。 町では今後、町内の関連施設のほか、民間企業などでも雨庭を増やす取り組みを進めたいとしています。