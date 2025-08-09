９月１３日に合同企業説明会を開く（球団提供）横浜ＤｅＮＡは９月１３日に横浜スタジアムの個室観覧席で、合同企業説明会「横浜ＤｅＮＡベイスターズＰｒｅｓｅｎｔｓ新卒採用ＭＥＥＴＵＰＦＥＳＴＡ〜あなたの未来は、きっとハマスタにある。〜」を開く。２０２６、２７年卒業予定の大学生、大学院生らが対象。球団オフィシャルスポンサー１１社と、横浜ＤｅＮＡベイスターズ、横浜スタジアムの計１３社が出展する。選手