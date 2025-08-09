TOKIOの元メンバー山口達也氏（53）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。立て続けにトラブルに見舞われたことを報告した。山口氏はまず7日午後6時ごろの投稿で「新幹線が止まってしまった沿線火災？かれこれ1時間以上仕方ないね帰れれば良し暑い中復旧作業に務めてくださっている方々に感謝です」と新幹線のホームで撮ったショットとともに状況を伝えた。その後同日午後8時半ごろのポストで「新幹線は無事に動きました