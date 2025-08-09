巨人の赤星優志投手が、１０日のＤｅＮＡ戦（横浜）で７勝目を目指して先発する。９日は同球場で短距離ダッシュ、キャッチボールなどを行って最終調整。チームは９連戦中とあって「何とか粘って投げられるようにしたい。自分のいった（マウンドに上がった）イニングは投げきりたいので、１アウト、１イニングでも多く投げたい」と語った。今季はここまで１９試合に登板して６勝７敗、防御率２・４９をマーク。ＤｅＮＡとは３日