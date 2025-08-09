西武は９日、本拠地・ベルーナドームに新たに２種類のミスト設備と滝設備「ＢＩＧＷＡＴＥＲＦＡＬＬ」を導入したと発表。同日の楽天戦（ベルーナＤ）から運用が開始された。滝設備「ＢＩＧＷＡＴＥＲＦＡＬＬ」は一、三塁側メインコンコースの入り口付近に設置。開場から７回終了まで不定期で、屋根付近に設置されたノズルから滝のような水がしたたり落ちる。また、サブコンコースには足元から吹き出すミストが、立ち見