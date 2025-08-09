◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節川崎―福岡（９日・Ｕ等々力）試合前に会見が行われ、川崎フロンターレと沖縄県恩納村との友好協定締結式が実施された。持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた相互協定・協力を目的としている。川崎は２０２１年から同村・赤間総合運動公園サッカー場で春季キャンプを実施してきた。今回の協定締結により、気候変動や地球温暖化の影響を受けている、恩納村のサンゴ礁をはじめとする自