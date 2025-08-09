「猫ってどうなってるの」というコメントと共に、Xに投稿された一枚の写真。そこには一匹の猫・おこめくんの姿が写っています。顔と前足の向きは一致しているのに、くねっと大きくひねった体から伸びる後ろ足の向きがなんだかおかしいような。たしかに不思議なこのポーズ、まるで騙し絵のよう……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この柔らかすぎる姿、実は珍しいものではありません。飼い主さんによると、