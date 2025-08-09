◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦明豊―市船橋（９日・甲子園）両チームのスタメンが発表された。ともに３年ぶりの勝利を目指す明豊は寺本悠真（３年）、市船橋は背番号１０の諸岡杜和（とわ、２年）が先発する。◇明豊（先攻）（右）井上太陽（遊）藤翔琉（中）岡田晴樹（左）加納悠成（一）山口純輔（三）川口琥太郎（二）林亮佑（捕）辻田拓未（投）寺本悠真◇市船橋（後攻）（右）大