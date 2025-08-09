「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode2を、明日8月10日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。今回放送のEpisode2は、Snow Man 岩本照&向井康二、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が九州・福岡を巡る旅。岩本の運転で、福岡 糸島・桜井二見ヶ浦にある「夫婦岩」へ。デートスポットで二人の絆を確かめ合うことに。道中では初のスタジアムライブ直後の裏話が。漁港の定食屋では、