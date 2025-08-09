明日8月10日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲し、おいしくいただく「グリル厄介」。富山の城跡に潜む巨大外来魚、人呼んで「お堀の潜水艦」の捕獲大作戦を決行！在来魚を食い荒らし、お堀の生態系を壊す厄介者を捕らえ、和と洋のフルコースにしておいしくいただけるか!?◆凶暴魚を一網打尽にできるか!? 伝説の投網師リチャードVS「お堀の潜水艦」！半年ぶり