お盆の帰省ラッシュで、首都圏の高速道路は下りで一時、33キロの渋滞が発生するなど混雑のピークとなっています。高速道路各社によりますと、午後5時現在、東名高速の下り、大和トンネル付近で11キロなどの渋滞が発生しています。あす予測される下りの渋滞はいずれも最大で、▼中央道・相模湖インター付近で45キロ、▼東北道・矢板北パーキングエリア付近で35キロ。また、▼関越道・高坂サービスエリア付近で25キロ、▼東名高速・