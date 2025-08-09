長崎に原爆が投下されて、きょうで80年です。平和祈念式典で長崎市の鈴木市長は、世界に向け核兵器の廃絶を訴えました原爆投下から80年、長崎は祈りの朝を迎えました。長崎原爆による犠牲者はその年の末までに7万4000人にのぼり、被爆者の平均年齢は86歳を超えました。胎内被爆した男性（79）「母親は全身ケロイド、胎内被曝でなんとか生まれてきました。平和に見えますけど、難しい時代ですね」今年の式典には、去年、出席を見合