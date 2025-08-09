原田龍二さん、高島礼子さん、石田隼さん、マイケル富岡さんらが戦後80周年平和祈念映画『ハオト』公開記念舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【マイケル富岡】「戦争って本当に難しい」自身の生い立ちから戦争を語る「みんなで考えていかなきゃいけない」今作は、太平洋戦争末期の精神病院を舞台にした作品。原田さんは、 "この映画が、ようやく日の目を見ることになった” と、感慨深げ。高島さんも、 "撮影から2年、