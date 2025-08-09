夏休みを海外で過ごす人たちの出国ラッシュが９日、ピークを迎え、成田空港の出発ロビーは大きなスーツケースを手にした家族連れや若者らで混み合った。成田国際空港会社の推計ではこの日、５万２５００人が海外へ飛び立った。お盆期間（８〜１７日）の出入国者数は前年より７・４％多い９５万２８００人と予想され、入国のピークは１６日になる見通しだ。２泊３日の旅程で、家族３人で香港へ向かった川崎市のパート従業員の