「ソフトバンク４−１日本ハム」（９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・有原が７回１失点の好投で今季１０勝目。自身初の３年連続２桁勝利をマークした。二回に味方野手のミスもあり先制点を許したが、ペースを乱されることなくアウトを重ねた。「今日は真っすぐが良かった。自分自身の調子も良かった」。初回から１５０キロ台の直球を連発。首位攻防戦のカード初戦を任され、「試合の入りが本当に大事と思っていた」