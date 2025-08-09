「ソフトバンク４−１日本ハム」（９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクがパ・リーグ首位攻防第１ラウンドを制した。これで２位日本ハムとのゲーム差は今季最大の「２」とした。小久保監督は「初戦がとにかく大事だと思っていた。勝ててホッとしている」と振り返った。この３連戦に先発３本柱の有原、モイネロ、大関を投入。「前半戦のうちからこのローテを決めていた」と必勝を期して臨んだ。その初戦を託した有原は