最大9連休のお盆休み初日の8月9日、鉄道や空の便は、朝から帰省する人などで混雑しています。中部国際空港では、1日でおよそ9400人が出国する予定で、韓国や東南アジアなどが人気だということです。韓国へ向かう客：「美容とか、化粧品とか買いたい」「ショッピングモールとかでいっぱい楽しみたい」タイへ向かう客：「マリンアクティビティをやります。フライボートとかバナナボートとか」新幹線は下りの