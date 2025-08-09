お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、ぶりっ子が「許せる派」と「許せない派」どちらかを調査した。ぶりっ子許せる？イメージ（※生成AIで作成）「許せるというか、もう好きなぐらいまでありますね」と歓迎派なのは、花妃。「アイドルとかは絶対ぶりっ子でいてほしい」と、アイドルのかわいらしさにぶり