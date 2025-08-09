2025年8月16日(土)「2025 神宮外苑花火大会」が開催されます。都心で開催される花火大会として人気があり、豪華ゲストによるライブコンサートの後に約1万発の花火が東京の夜空を彩ります。会場内で花火を観賞するには、全席指定の有料チケットが必要です。当日のアクセス方法や鑑賞チケットについて、列車の増発情報など、当日までにチェックしておきたい情報を詳しく解説します。花火と音楽が融合した夏のビッグイベント神宮外苑