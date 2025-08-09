「スキークロス」、胎内市出身の須貝龍選手についてです。約半年後に迫ったミラノ・コルティナオリンピック出場に向けトレーニングに励んでいます。「前回の悔しさを晴らすためメダルを目指して取り組む」強い思いを語りました。2022年アルペンからスキークロスに転向して初出場した夢のオリンピックの舞台……胎内市出身の須貝龍選手は“関節の差”で準決勝進出を逃し悔しい思いをしました。 須貝選手はこの