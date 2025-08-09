高校生スポーツの祭典・インターハイの女子バレーボール競技が、きょう（9日）岡山市北区で行われ、就実高校が準決勝に臨みました。 【写真を見る】インターハイ女子バレーボール準決勝就実高校は準決勝で敗れ3位に「悔しさをバネに日本一を目指してがんばっていきたい」【岡山】 対戦相手は福岡県代表の福岡女学院。就実は地元の大声援を背に決勝進出を目指します。序盤、3年生・