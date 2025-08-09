コストを抑えた家づくりなどを推奨するイシン住宅研究所が、住宅について学べる体験型施設をオープンさせました。 【写真を見る】コストを抑えた家づくりなどを学べるイシン住宅研究所の「子ども家づくり大学」津山市にオープン【岡山】 「子どもから大人まで楽しめる」がコンセプトの「子ども家づくり大学」です。 揺れを半分に抑える耐震構造や、電気代を大幅に節約できる太陽光発電システムなど、イシン住宅研