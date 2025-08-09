■全国の10日（日）の天気前線が西日本の日本海側から関東付近に延び、西日本には前線上の低気圧が近づく見込みです。九州から東北は、広い範囲で雨が降り、非常に激しく降る所があるでしょう。特に九州北部付近は発達した雨雲がかかり続け、夜の初め頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。夕方までの予想雨量は、九州北部で300ミリと、平年の8月の1か月の雨量を大きく上回る記録的な大