石破首相（自民党総裁）は９日、長崎市での記者会見で、参院選で自民党が惨敗した責任の取り方について「党両院議員総会での意見や、党で進んでいる（参院選）総括を踏まえて適切に考えていきたい」と述べた。８日の両院議員総会で臨時総裁選を実施する是非の確認手続きに入ることが決まった情勢も考慮し、進退判断の表明時期を検討する意向を示したものだ。首相は当面、米国による関税措置を含む政策課題に「全力で対応してい