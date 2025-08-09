平和祈念式典で楽曲「クスノキ」を合唱する児童＝9日午前、長崎市の平和公園（代表撮影）長崎市で営まれた平和祈念式典で9日、小学生が市出身の歌手福山雅治さんの楽曲「クスノキ」を歌い、会場は温かい拍手に包まれた。爆心地の南東約800メートルにある山王神社の被爆クスノキがテーマで、爆風や黒い雨を浴びながらもたくましく生きる樹木の姿が歌詞になっている。式典での児童合唱は2000年に始まり、爆心地に近い市立城山小