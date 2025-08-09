【モデルプレス＝2025/08/09】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2025年8月のカバーモデルを務めたのは、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）。インタビュー連載第9弾では、早瀬ノエル（はやせ・のえる）に「夢を叶える秘訣」や月足天音の好きなところを聞いた。【写真】早瀬ノエル、ミニ丈衣装で美脚披露◆早瀬ノエルの「夢を叶える秘訣」ー モデルプレス読者の中には、夢を追いかけている読