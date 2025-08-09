【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■凶暴魚を一網打尽にできるか!?伝説の投網師リチャードVSお堀の潜水艦 8月10日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週土曜 19時～）は、日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲し、おいしくいただく「グリル厄介」をオンエア。富山の城跡に潜む巨大外来魚、人呼んで“お堀の潜水艦”の捕獲大作戦を決行する。 半年ぶりの「グリル厄介」。今回の舞台は、富山県高岡市に