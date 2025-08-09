【モデルプレス＝2025/08/09】元モーニング娘。で女優の久住小春が8日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴんを公開し、話題を呼んでいる。【写真】元モー娘。美人女優、可愛すぎるすっぴんショット◆久住小春、すっぴんのプライベートショット公開久住は「すっぴんラーメン」と添え、ラーメンを前にポーズを決めるプライベートショットを公開。黒いキャミソール姿で笑顔を見せている。この投稿にネット上では「これすっぴ