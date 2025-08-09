パ首位・ソフトバンクは９日の２位・日本ハム戦（みずほペイペイ）に４―１で快勝し、貯金を今季最多を更新する「２５」とした。７カード連続勝ち越しを狙う首位攻防の初戦を制し、ゲーム差は今季最大の「２」に拡大。本拠地・みずほペイペイドームでの連勝を「１０」に伸ばした。投打の軸が存在感を放った。試合の流れを変える一発が飛び出したのは、１点を追いかける２回。先頭で迎えた４番・山川穂高内野手（３３）が加藤貴