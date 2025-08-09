「真夏の雪山」で暑さを忘れるイベントが、南魚沼市の八海山で開かれています。 麓からロープウェーで約7分。標高1147ｍの山頂に、こんもりと積もった白い雪の山がお目見えしました。「夏の天空雪まつり」と名づけたこのイベントは、冬から融かさずに残しておいた雪を使って、真夏に雪遊びを楽しもうという試みです。麓に比べて山頂は気温が5～8℃ほど低く、暑さとは無縁。3連休初日の9日も、子どもたちが夏