若い世代が考える平和です。 NIBと広島テレビが中学生・高校生を対象に実施した、平和学習や核兵器の意識に関するアンケートの結果をもとに考えます。 今年は、長崎、広島に加え関東圏の中学校と高校にも参加してもらい、あわせて30校の3年生1025人から回答を得ました。 被爆者の高齢化も進み体験を直接聞くことが難しくなってきている中で、まずはその「継承」について若い世代がどう考えているのか見ていきま