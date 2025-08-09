横浜地方気象台は９日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では１０日昼前から１１日にかけて、雷を伴って激しい雨の降る所がある。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害などに注意するよう呼びかけている。気象台によると、停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、県内は１０日朝から１１日にかけて大気の状態が不安定になる見込み。警報級の大雨となる可能性もあるという。１０日は西