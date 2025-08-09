ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が3安打の固め打ち。レジェンド投手の投げ合いとなった試合で、チームの勝利に貢献です。トロント・ブルージェイズ戦に1番・指名打者で先発した大谷選手。3度サイヤング賞を獲得した41歳のレジェンド右腕、マックス・シャーザー選手相手に迎えた第1打席。外角低めのカーブをうまくとらえセンターへ。シャーザー選手から自身初ヒットを放ちました。直後の2回、ドジャースの先発でこち