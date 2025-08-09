星組トップスター・礼真琴がいよいよタカラヅカを卒業する。歌良し、ダンス良し、芝居良しの揺るぎない実力で「礼真琴であれば安心して人を誘える」、そんなふうに言われてきたスターである。その存在を多くの人に知らしめたのは、入団2年目にして大抜擢された「ロミオとジュリエット」初演(2010年) の「愛」だろう。可憐でしなやかなダンスは観る者に鮮烈な印象を残した。その後、娘役としての活躍も意外とある。「風と共に去りぬ