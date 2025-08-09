ラーメン二郎 全45店舗を3周達成しました（祝）〉──北は北海道、南は福岡県まで、全国各地に45店舗を出店している「ラーメン二郎」。提供前に「ニンニク入れますか？」と聞かれ、客が「ヤサイ、ニンニク、アブラ、カラメ」などと呪文のようなコールでトッピングを伝えるのが特徴的なラーメン店だ。全店舗を“3周”したことがあるという画家・新チトセさん、前回は“底知れぬ二郎愛”を存分に語り尽くした彼女だが、なんと好き